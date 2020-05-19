Власти Москвы считают, что нарушители режима изоляции могут быть сами виноваты в утечке своих данных

Оштрафованные люди могли публиковать в соцсетях снимки постановлений о штрафах, сказал РИА Новости руководитель главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Он отметил, утечка данных оштрафованных может произойти только при публикации в интернете постановления, где указан уникальный номер. Подобрать его, по словам Данчикова, вручную почти невоможно. Ранее газета «Коммерсант» сообщила об утечке паспортных данных нарушителей режима изоляции. По сведениям издания, персональная информация оказалась не защищена специальными средствами.