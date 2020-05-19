В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными

Причем, вне зависимости от установленного диагноза. Фотографию предписания главного санитарного врача города опубликовало издание «Фонтанка». На документе стоит гриф – для служебного пользование. Официально о таком распоряжении власти не сообщали. В предприятии «Ритуальные услуги» подтвердили, что из-за пандемии людей теперь хоронят в закрытых гробах, даже если человек погиб в ДТП или в драке.