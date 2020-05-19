Министр труда и соцзащиты заявил, что семьи с двумя детьми могут получить суммарно более 100 тысяч рублей

Антон Котяков сказал, что такая сумма получится, если суммировать все положенные за три месяца пособия и выплаты – на детей и по безработице, передает ТАСС. В эфире программы «Познер» на Первом канале министр добавил, что на выплаты семьям с детьми подано почти 8 миллионов заявлений.

После того, как Владимир Путин объявил о выплате на детей с 3 до 16 лет по 10 тысяч рублей, сайт госуслуг некоторое время был недоступен из-за возросшей нагрузки.