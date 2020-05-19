Британский парламент принял во втором чтении законопроект о новых правилах иммиграции

Документ поддержал 351 депутат Палаты общин, 252 были против. Теперь законопроект будет направлен для одобрения в Палату лордов. Ожидается, что с 1 января 2021 года в Великобритании заработает новая система выдачи виз для работы в стране и учебы, основанная на баллах. Как передает ТАСС, изменения направлены на то, чтобы

по-прежнему привлекать в страну ученых и специалистов в своих областях, однако ограничить приток низкоквалифицированной рабочей силы.

