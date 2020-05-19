В России снизилось количество школьников, которые признаются в том, что пробовали алкоголь и сигареты

Такие данные приводятся в международном исследовании, результаты которого накануне опубликовала Всемирная организация здравоохранения. Доля 15-летних подростков, которые сообщали, что хотя бы раз в жизни употребляли спиртное, по сравнению с 2014 годом снизилась с 41% до 30% среди мальчиков и с 44% до 29% среди девочек. Что касается сигарет, то доля тех, кто пробовал курить, уменьшилась в той же возрастной группе с 40% до 24% среди мальчиков и с 31% до 18% среди девочек.