Россиян продолжают вывозить из Таиланда

Накануне вечером из Бангкока вылетел самолет авиакомпании «Россия» по маршруту Владивосток-Новосибирск–Москва. Как сообщили российские дипломаты, на его борту 245 туристов, в том числе 10 младенцев, передает ТАСС. По данным посольства России на 6 мая, в Таиланде оставались почти две тысячи россиян, которые хотели вернуться на родину. С первого апреля вывезли в Россию более 6 тысяч человек, которые застряли из-за прекращения полетов в связи с пандемией.
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