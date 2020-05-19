Россиян продолжают вывозить из Таиланда

Накануне вечером из Бангкока вылетел самолет авиакомпании «Россия» по маршруту Владивосток-Новосибирск–Москва. Как сообщили российские дипломаты, на его борту 245 туристов, в том числе 10 младенцев, передает ТАСС. По данным посольства России на 6 мая, в Таиланде оставались почти две тысячи россиян, которые хотели вернуться на родину. С первого апреля вывезли в Россию более 6 тысяч человек, которые застряли из-за прекращения полетов в связи с пандемией.