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03:16, 19 мая 2020

За последние сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

В столице зафиксировано более 70-ти жертв новой инфекции за сутки четвертый день подряд. Общее число умерших в столице таким образом выросло до 1651 человека, сообщили в оперативном штабе. По его данным на вчерашнее утро, в Москве выявлено более 146 тысяч заразившихся коронавирусом, вылечились почти 29 тысяч. В России, по данным федерального оперативного штаба, инфицированных более 290 тысяч, выздоровели свыше 70-ти тысяч пациентов, скончались более 2700 человек.



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