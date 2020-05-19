В правительстве прогнозируют рост числа зарегистрированных безработных до 2,5 миллионов

Их общее количество может превысить 5 миллионов человек, сказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он сослался на методику расчета Международной организации труда. В программе «Познер» на Первом канале министр сказал, что сейчас официальных безработных один миллион 600 тысяч. Как передает «Интерфакс», Котюков отметил, что ожидает улучшения ситуации за счет старта работы большинства предприятий к 20-м числам июня.
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