Соцсеть TikTok возглавит один из топ-менеджеров компании Walt Disney

Кевин Мэйер займет новый пост с 1 июля, сообщили в американской корпорации. Соцсеть TikTok принадлежит китайской компании ByteDance и быстро растет – по последним оценкам, число пользователей превышает 700 миллионов человек.
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