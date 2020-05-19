Генпрокурор США раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Китаем и Россией

Уильям Барр сказал, что если корпорация готова выполнять требования авторитарных режимов, то у нее нет оправдания, чтобы не сотрудничать с государствами, где уважают гражданские права. Слова генпрокурора, который также возглавляет министерство юстиции, приводятся на сайте его ведомства. Возмущение генпрокурора вызвал отказ Apple предоставить ФБР универсальный способ взлома «айфонов» тех людей, которые подозреваются в терроризме. Уильям Барр подчеркнул, что нужны поправки в законодательстве.
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
СовФед: РФ выступит против проведения расследования в отношении Китая и Всемирной организации здравоохранения В Совете Федерации вступились за ВОЗ. Как заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, «сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством…