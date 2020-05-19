Генпрокурор США раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Китаем и Россией

Уильям Барр сказал, что если корпорация готова выполнять требования авторитарных режимов, то у нее нет оправдания, чтобы не сотрудничать с государствами, где уважают гражданские права. Слова генпрокурора, который также возглавляет министерство юстиции, приводятся на сайте его ведомства. Возмущение генпрокурора вызвал отказ Apple предоставить ФБР универсальный способ взлома «айфонов» тех людей, которые подозреваются в терроризме. Уильям Барр подчеркнул, что нужны поправки в законодательстве.