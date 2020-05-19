Агентство «Блумберг» сообщает, что в Китае закрыли на карантин более 100 миллионов жителей

Причиной стала новая вспышка коронавируса на северо-востоке страны в провинции Цзилинь. Китайское агентство «Синьхуа» передает, что в этом регионе строгий карантин ввели в ряде населенных пунктов, в том числе в столице провинции и в городе Шулань. Как пишет газета South Chinа Morning Post, что стало причиной новой вспышки коронавируса, власти точно не знают. Они предполагают, что инфекцию могли завезти вернувшиеся из России граждане Китая, так как Цзилинь граничит с Приморским краем.
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