Средства ФНБ не рассматривались как источник помощи населению, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков

По его словам, рассматривался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач, передает ТАСС. В эфире Первого канала Котяков сказал, что на социальную поддержку населения выделено 570 миллиардов рублей, еще порядка полутора триллионов рублей должны направить в течение года на поддержку различных предприятий в экономике.

Фонд национального благосостояния был сформирован за счет сверхдоходов от продажи нефти. По данным Минфина на первое мая, его объем — больше 12 триллионов рублей.