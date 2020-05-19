По его словам, рассматривался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач, передает ТАСС. В эфире Первого канала Котяков сказал, что на социальную поддержку населения выделено 570 миллиардов рублей, еще порядка полутора триллионов рублей должны направить в течение года на поддержку различных предприятий в экономике.
Фонд национального благосостояния был сформирован за счет сверхдоходов от продажи нефти. По данным Минфина на первое мая, его объем — больше 12 триллионов рублей.
Средства ФНБ не рассматривались как источник помощи населению, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков
По его словам, рассматривался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач, передает ТАСС. В эфире Первого канала Котяков сказал, что на социальную поддержку населения выделено 570 миллиардов рублей, еще порядка полутора триллионов рублей должны направить в течение года на поддержку различных предприятий в экономике.