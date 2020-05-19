Дональд Трамп вновь рекламирует средство от коронавируса, в продажах которого может быть финансово заинтересован

Президент США сообщил, что уже пару недель принимает для профилактики противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Трамп сказал журналистам в Белом доме, что решил принимать его, потому что слышал об этом лекарстве много хорошего. Об этом препарате Трамп регулярно говорит с конца марта. Американские врачи при этом отмечали, что его эффективность в отношении коронавируса не доказана. Газета New York Times утверждала, что деловые партнеры Трампа связаны, как минимум, с двумя крупными производителями гидроксихлорохина – это французская компания Sanofi и американская Mylan.

