Власти Саратовской области отменили разрешение на прогулки и занятия спортом на улице

Запреты были сняты 12 мая. Решение их вернуть глава областного правительства Александр Стрелюхин объяснил ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным властей Саратовской области, в регионе ежедневный темп прироста заболевших составляет 7,5%, что почти вдвое выше, чем в среднем по России.