Профессору РУДН, которая после операции не может ходить, отменили штраф за нарушение режима изоляции

Это сообщил агентству «Москва» начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Пояснять, почему был вынесен штраф, он не стал. Никаких извинений от чиновников не было.

Профессор Ирина Карабулатова ранее рассказала, что из-за простуды вызвала на дом врача, который поставил диагноз ОРВИ. Коронавирус у нее не выявили. По ее словам, она уже год как не выходит из дома из-за болезни, но якобы за нарушение режима изоляции ей пришел штраф на 4 тысячи рублей.