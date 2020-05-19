В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

Общее число умерших от новой инфекции в столице достигло 1651, сообщили после полуночи в оперативном штабе. Накануне утром стало известно, что за сутки число заболевших по всей стране выросло почти на 9 тысяч. Общее число инфицированных в России превысило 290 тысяч, с начала пандемии более 70 тысяч выздоровели, скончались свыше 2700 человек.