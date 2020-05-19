Власти Псковской области отрицают нехватку средств индивидуальной защиты у медиков Новосокольнического поста скорой помощи. Они полностью ими обеспечены, заверили РБК в пресс-службе администрации региона. При этом там подчеркнули, что ковидными больными данная станция не занимается. В областном правительстве отметили, что за последние два года Новосокольнической скорой помощи было передано 90 автомобилей, а в этом году — еще десять. По данным администрации, ремонтные работы на подстанции запланированы в период с 2021 по 2023 год, но при возникновении аварийной ситуации средства будут выделены из областного бюджета.

Ранее о жалобах сотрудников скорой помощи в Новосокольниках на нехватку средств индивидуальной защиты писало издание «Север.Реалии». Также сообщалось, что помещение станции находится в очень плохом состоянии. Позднее зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в своем Instagram назвал данную новость фейком.