Генпрокурор США упрекнул компанию Эппл за отказ помогать ФБР и сотрудничество со странами с авторитарным режимом

Генпрокурор США Уильям Барр обвинил компанию Apple в отказе от помощи ФБР по делу о терроризме и в двойных стандартах при работе в странах с авторитарными режимами, включая Россию.

ФБР получило доказательства причастности Аль-Каиды* к стрельбе, которую на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, в прошлом декабре устроил лейтенант Мохаммед Саид Альшамрани, курсант саудовских ВВС, обучавшийся с американскими военными. В результате стрельбы погибли три американских моряка. Установить связь с террористической организацией ФБР удалось благодаря вскрытию двух айфонов саудовского курсанта. Об этом объявил генпрокурор США Уильям Барр, обвинив компанию Apple — производителя айфонов, в отказе помочь следователям в деле о терроризме. Барр заявил, что Apple применяет двойные стандарты — отказываясь помогать ФБР, ссылаясь на защиту права на частную жизнь, но при этом добровольно подчиняясь требованиям авторитарных режимов в других странах — когда это отвечает бизнес-интересам. Генпрокурор США упомянул недавние расследование СМИ о том, что Apple согласилась открыть дата-центры в Китае и России по требованию власти этих стран, дав возможность им проводить этим правительствам «массовую слежку» за гражданами.

Глава ФБР Кристофер Рей заявил сегодня, что в случае с саудовским курсантом помощь в разблокировании айфона ведомству никто не оказывал, но что это, тем не менее, не решает общую проблему правоохранителей с техникой Apple.

* организация запрещена в РФ