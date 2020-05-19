Президент Владимир Путин поручил федеральным ведомствам оказать дополнительную помощь Дагестану для борьбы с коронавирусом. Республика находится на пятом месте среди регионов по числу зараженных. Минздрав должен подготовить план «по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации» и помочь, в том числе с тест-системами, лекарством и оборудованием. МЧС поручено начать масштабную санитарную обработку общественных мест, а Минобороны — развернуть строительство медицинского центра в республике. Путин также призвал мусульман прислушаться к священнослужителям и отметить дома праздник Ураза-Байрам, который в этом году выпал на 24 мая.

Поведение мусульманского духовенства в том числе и в Дагестане, заслуживает уважения, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

Орешкин обратил внимание, что духовенство, например, в Иране повело себя намного хуже.