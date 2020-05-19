Z Архив новостей новости
5 7 6 314
00:02, 19 мая 2020

Владимир Путин сегодня проведет совещание с правительством по теме доплат врачам, работающим с больными коронавирусом

Президент Владимир Путин сегодня проведет совещание с правительством по теме доплат врачам, работающим с больными коронавирусом. Медики по всей стране жаловались на то, что обещанные надбавки им не выплачивают.

До конца дня медики должны получить все положенные им стимулирующие выплаты. Об этом накануне заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова в эфире одного из федеральных телеканалов. Выплатят деньги по страховке также тем, кто заразился на работе, обещали в Минздраве. Там также сообщили, что обращения медработников по поводу надбавок переданы региональным властям, которые должны ответить в течение двух суток. Эту тему накануне поднимал и премьер-министр Михаил Мишустин, который сказал, что стимулирующие выплаты врачам – это сейчас основной приоритет. На жалобы медиков, которые записывали видеообращения и привлекали СМИ, внимание обратили не сразу. Но когда об этом заговорил президент, в регионах следственные органы и прокуратура сразу начали проверки, нашли множество нарушений. Как отмечали в профсоюзе «Альянс врачей», далеко не везде, где есть эта проблема, медики решались поднять ее публично. В некоторых медучреждениях постановления выполнили лишь формально – надбавки сделали, а остальные стимулирующие выплаты убрали.

В соответствии с поручением президента, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тысяч рублей, медсестрам — по 50 тысяч, а младшим медработникам — по 25 тысяч. Надбавки также положены врачам скорой помощи.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 мая Поздравить…

5 376 6 6752 13.05
Интервью Особое мнение

Гарри Каспаров гость: Гарри Каспаров 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета «Фонда защиты прав человека»

Это разборка между Путиным и Сечиным и владельцами ЮКОСа. К интересам России это никакого отношения не имеет. Потому что собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к России, не стала общенародной, а стала сечинской…

5 85 6 13132 18.05
#слушать 39:44 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 258 6 43809 16.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Можем повторить? 16 мая 1990 года открылся 1-й Съезд народных депутатов РСФСР. Это важнейшее событие в истории России: на съезде в результате изменения государственного строя родилось новое, демократическое государство…

5 220 6 38052 14.05
Новости

Всемирный русский собор, возглавляемый патриархом Кириллом, потребовал расследовать причины эпидемии коронавируса Представители организации обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет…

5 46 6 7997
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Марс американцы будут осваивать уже без нас Россия и Путин оказались настолько токсичными, что любой примирительный жест в сторону России вызывал резкое и единодушное противостояние демократов и республиканцев Сената и Конгресса, и грозило Трампу серьёзными неприятностями…

5 91 6 15580 15.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 42 6 7411 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…

5 122 6 23289 14.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про нацидею, против Путина. (Перемен, мы ждем перемен!!) Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего…

5 50 6 9901 15.05
Новости

СовФед: РФ выступит против проведения расследования в отношении Китая и Всемирной организации здравоохранения В Совете Федерации вступились за ВОЗ. Как заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, «сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством…

5 42 6 8795
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 170 6 36157 16.05
Блоги

Сергей Ерженков журналист

О статистике ковида И в этом случае нельзя привычно махнуть рукой на русскую бюрократию — дескать, это она такая нерасторопная и медлила с внесением ковида в перечень заболеваний. Это ВОЗ добавила код для учета пациента с ковидом только 20 апреля…

5 189 6 43202 18.05
Новости

Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты Отметим, что в минувший четверг медики устроили сход в Гудермесе, однако через два дня отказались от претензий и принесли свои извинения…

5 28 6 6904
Новости

Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста в Нидерландах двух российских брендов водки – «Столичная» и «Московская» Они могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре…

5 22 6 5345
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Недетское шоу Почему, когда вам известно, что там за дверью спит не террорист, а простая семья с ребенком, вы ведёте себя, как зверьё?! Ребенок — это что, пустяк?..

5 29 6 7315 13.05
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Америка борется с коронавирусом, Путин борется с Америкой Видать, в детстве в войнушку не наигрался — все грезит новым переделом мира. Вот только его «новое оружие» (даже если это не новые мультики) от коронавируса точно не защищает…

5 208 6 52310 17.05

Популярное за неделю

Новости

Новая вспышка коронавируса на северо-востоке Китая В провинциях Цзилинь и Ляонин на карантине оказались 108 миллионов человек…

5 25 6 11444
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
По всей стране из руин экономики и политики люди выползают… и хотят обратно. Они хотят обратно в этот жуткий карантин, причем такой, чтобы не только из квартир – чтобы из-под одеял нельзя было высовываться…

5 64 6 123852 13.05
#слушать 51:35 8читать ;смотреть $скачать 11.8 МБ
Голосование
5 45 6 42524 12.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Шаг к концу Очередная «великая победа» российского начальства над народом (пока удалось откупиться малой ценой) привела к ослаблению страны…

5 178 6 356047 13.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Страной управляют люди, которые не знают, сколько стоит хлеб Они деньги достают в «тумбочке»: нефтяной, газовой, золотовалютной, какой-то другой. Для них источник денег – это не производство, не труд людей, а «тумбочка»...

5 114 6 198474 14.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8531123
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4489506

Сегодня в эфире