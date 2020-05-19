Президент Владимир Путин сегодня проведет совещание с правительством по теме доплат врачам, работающим с больными коронавирусом. Медики по всей стране жаловались на то, что обещанные надбавки им не выплачивают.

До конца дня медики должны получить все положенные им стимулирующие выплаты. Об этом накануне заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова в эфире одного из федеральных телеканалов. Выплатят деньги по страховке также тем, кто заразился на работе, обещали в Минздраве. Там также сообщили, что обращения медработников по поводу надбавок переданы региональным властям, которые должны ответить в течение двух суток. Эту тему накануне поднимал и премьер-министр Михаил Мишустин, который сказал, что стимулирующие выплаты врачам – это сейчас основной приоритет. На жалобы медиков, которые записывали видеообращения и привлекали СМИ, внимание обратили не сразу. Но когда об этом заговорил президент, в регионах следственные органы и прокуратура сразу начали проверки, нашли множество нарушений. Как отмечали в профсоюзе «Альянс врачей», далеко не везде, где есть эта проблема, медики решались поднять ее публично. В некоторых медучреждениях постановления выполнили лишь формально – надбавки сделали, а остальные стимулирующие выплаты убрали.

В соответствии с поручением президента, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тысяч рублей, медсестрам — по 50 тысяч, а младшим медработникам — по 25 тысяч. Надбавки также положены врачам скорой помощи.