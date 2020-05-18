В работе Instagram произошел сбой

Чаще всего неполадки наблюдаются в Европе. На проблемы также жалуются в Турции, Сирии, Малайзии и Индии. Пользователи отмечают проблемы в загрузке новостной ленты, невозможность опубликовать историю и перебои с сайтом.
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