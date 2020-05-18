Российское правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки безрецептурных лекарств

Их можно будет приобрести по телефону или онлайн. Для этого аптеки должны получить разрешение, для чего необходимо направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. В течение полугода мониторинг применения утвержденных правил будет выполнять Минздрав.

Указ о разрешении дистанционной продажи безрецептурных лекарств в марте подписал президент Владимир Путин. Но этого было недостаточно, поскольку не было регулирующих документов.

В начале апреля Путин также разрешил дистанционные продажи рецептурных лекарств. Под запрет попадают только наркотические, психотропные и спиртосодержащие препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.