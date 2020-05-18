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23:05, 18 мая 2020

Путин объяснил рост смертности от коронавируса в Дагестане самолечением и поздним обращением за медицинской помощью

Владимир Путин объяснил рост смертности от коронавируса в Дагестане самолечением и поздним обращением за медицинской помощью. По его словам, жители региона жалуются на то, что не всегда и не везде могут ее получить. Президент отметил, что число смертей больных с COVID-19 в республике растет также и среди медработников. Во время совещания с руководством и представителями общественности региона президент поручил решить вопрос с нехваткой тест-систем. МЧС, Минобороны и Минздраву поручено оказать Дагестану дополнительную поддержку в борьбе с COVID-19.

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане продолжает вызывать опасения. В связи с этим в регион необходимо направить дополнительные силы. Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Дагестан находится на пятом месте среди российских регионов по числу зарегистрированных случаев заражения. Накануне глава регионального Минздрава сообщил, что от коронавируса в республике умерли 29 человек, а от «внебольничной пневмонии» 657, более 40 из них — врачи.



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