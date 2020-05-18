США поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких

Президент Дональд Трамп предложил передать их в дар в ответ на просьбу о помощи российского коллеги Владимира Путина, сообщил ТАСС представитель вашингтонской администрации. Таким образом в Белом доме прокомментировали сообщения ряда СМИ о передаче аппаратов ИВЛ, которая должна пройти в два этапа — 10 мая будут отправлены первые 50 аппаратов, остальные — 26-го.

Накануне госсекретарь Майкл Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов рады, что в состоянии помочь России в борьбе с коронавирусом. Он рассказал, что некоторое оборудование для проведения тестов, а также аппараты ИВЛ «уже в пути».