В Смоленской обл. уволили руководителя регионального департамента соцзащиты после коронавируса в 2-х домах престарелых

В Смоленской области уволилили руководителя регионального департамента социальной защиты Татьяну Конашенкову после вспышки коронавируса в двух домах престарелых. Решение принято из-за определенных упущений в работе, в том числе за ненадлежащее наблюдение за состоянием социальных учреждений, а также неэффективное взаимодействие с общественными организациями, сообщил губернатор Алексей Островский.

Речь идет о вспышке COVID-19 в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где выявили 120 заболевших. Массовые случаи заражения были также зафиксированы в геронтологическом центре «Вишенки», где к настоящему времени у девяти человек из числа проживающих подтвержден коронавирус, передает ТАСС.