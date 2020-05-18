Полиция задержала стрелка на юго-востоке Москвы

Это подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В полиции рассказали, что огонь велся из оружия, предназначенного для стрельбы холостыми патронами. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрелявший был нетрезв.
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Это подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В полиции рассказали, что огонь велся из оружия, предназначенного для стрельбы холостыми патронами. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрелявший был нетрезв.
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