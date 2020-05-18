Около 3,5 млрд рублей выделено в Подмосковье на доплаты 23 тыс. медработников

Все медицинские работники Подмосковья, контактировавшие с инфицированными коронавирусом, получат федеральные и региональные доплаты, в регионе предусмотрено около 3,5 млрд рублей на доплаты 23 тыс. медиков за работу с пациентами с коронавирусом, а также с ОРВИ и пневмонией. Об этом сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

11 мая президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные за участие в борьбе с коронавирусом.