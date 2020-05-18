Москвичке, которая из-за болезни не встает с постели, отменили штраф за нарушение режима изоляции

С ситуацией разобрались – штраф аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. По его словам жалобу профессора РУДН, инвалида первой группы Ирины Карабулатовой рассмотрели в приоритетном порядке. Женщину, уже год прикованную к постели, ранее оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение режима изоляции. Оно заключалось в том, что она не отчитывалась о своем местоположении через специальное приложение «Социальный мониторинг». Его необходимо устанавливать всем, кто лечится от коронавируса и ОРВИ на дому, и соответствующее обязательство Карабулатова подписала во время визита врача, которого она вызвала из-за обострившегося тонзиллита. Но на ее телефон приложение установить невозможно. Внимание на ситуацию обратили, после того, как женщина пожаловалась в соцсетях. Карабулатова отметила, что никто не поинтересовался, удалось ли ей поставить «Социальный мониторинг», зато сразу прислали штраф.

Это приложение вызвало множество жалоб со стороны москвичей, недовольных его некорректной работой, из-за чего в итоге приходят необоснованные штрафы. Так, сегодня же стало известно, что москвичке Елене Баскаковой, госпитализированной 3 мая, пришли два штрафа за неустановку приложения «Социальный мониторинг».