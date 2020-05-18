Печальная новость пришла сегодня из Франции. Там на 95-м году жизни скончался звезда кинематографа Мишель Пикколи. Родственники отметили, что причиной смерти стал инсульт.

Мишель Пикколи один из самых легендарных персонажей европейского кино и театра 20 века, — сказал «Эху Москвы» главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Пикколи снимался у многих известных режиссеров, в том числе Луиса Бунюэля, Жан-Люка Гадара. Всего за свою карьеру он сыграл более чем в 220 художественных и телевизионных фильмах. Более десятка картин с его участием считаются классикой французского и мирового кино.

Пикколи обладатель наград Каннского и Берлинского кинофестивалей, нескольких премий Сезар и ряда других киносмотров.