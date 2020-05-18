В Свердловской области продлены ограничения, введенные из-за распространения коронавируса

Губернатор Евгений Куйвашев в очередном указе не разрешил возобновить работу ТЦ и кафе.

Очередной указ, от которого ждали снятия ряда ограничений по коронавирусу, губернатор Евгений Куйвашев опубликовал вечером в пнд в своем Инстаграм. И стало ясно, что долгожданного открытия торговых центров и летних веранд в Екатеринбурге во вторник не будет. Ещё на неделю в Свердловской области продлены режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также масочный режим.

Несмотря на общее продление карантина, со вторника в Свердловской области могут работать стоматологические кабинеты. Могут открываться компаний бьюти-индустрии с условием, что у них есть лицензия на медицинскую деятельность. Отменены оказались запреты на любительскую и спортивную охоту.

Возобновить работу ТЦ и разрешить кафе работать в режиме летних веранд губернатор Свердловской области пообещал 13 мая. Жителям Екатеринбурга и области разрешили прогулки и занятия спортом на св.воздухе. В пятницу против отмены ограничительных мер выступил Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Добавим, ограничения, связанные распространением коронавируса, в Свердловской области начали вводить с 18 марта. За 2 месяца губернатор Евгений Куйвашев подписал 20 указов, вводящих и уточняющих различные моменты объявленных ограничений.