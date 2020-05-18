Председатель Еврокомиссии поддержала инициативу Берлина и Парижа о создании фонда восстановления экономики ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала инициативу Берлина и Парижа о создании фонда послекризисного восстановления экономики ЕС. Согласно предложенному плану Франции и Германии, фонд в размере 500 миллиардов евро бюджетных расходов предназначен для секторов и регионов, наиболее пострадавших от коронавируса.
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