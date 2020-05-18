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21:33, 18 мая 2020

Генпрокурор США Уильям Барр обвинил корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

По его словам, власти этих стран с помощью американской компании пытаются организовать масштабную слежку. При этом, — отмечает Барр, — Apple не желает помогать американским правоохранительным органам в поимке преступников.
В российском МИДе на это заявили, что подобные высказывания вызывают только снисходительную улыбку.



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