По его словам, власти этих стран с помощью американской компании пытаются организовать масштабную слежку. При этом, — отмечает Барр, — Apple не желает помогать американским правоохранительным органам в поимке преступников.
В российском МИДе на это заявили, что подобные высказывания вызывают только снисходительную улыбку.
Генпрокурор США Уильям Барр обвинил корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем
По его словам, власти этих стран с помощью американской компании пытаются организовать масштабную слежку. При этом, — отмечает Барр, — Apple не желает помогать американским правоохранительным органам в поимке преступников.