«Альянс врачей» заявляет о неоднозначной ситуации с выплатами медикам

Ситуация с выплатами медикам продолжает оставаться неоднозначной и единого понимания, где что происходит, пока нет. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель межрегионального профсоюза медицинских работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева, заявив, что завтра на сайте будет предоставлена карта, где будут обозначены проблемы по всем регионам.

«Ситуация очень разношерстная в стране, единого понимания нет: где-то выплачивают, а где-то не выплачивают, где-то чуть-чуть. Все по-разному, нет единой системы. Некий хаос. Сказать, что всем стопроцентно все выплатили, конечно, нельзя», — сказала она.

А.Васильева сообщила, что «Альянс врачей» завтра намерен представить на своем сайте карту, где будут обозначены проблемы с выплатами медикам. Профсоюз намерен следить за ситуацией онлайн в реальном времени, писать жалобы и отмечать регионы, откуда поступают жалобы.

По словам главы профсоюза, на данный момент все те, кто жаловался на невыплаты, «вчера и сегодня смогли получить деньги». «А в поликлиниках и стационарах, где больше молчали, эта проблема сохраняется. В основном это работники первичного звена — поликлиник, потому что в соответствии с постановлением, эти выплаты регулируются главными врачами. И кому, сколько, это определяет главный врач. Очень часто главные врачи обходят своих коллег — сотрудников, кто-то получает, а кто-то нет», — рассказала она.

По мнению А.Васильевой, главы медучреждений мухлюют с надбавками и правительственными выплатами врачам, в результате чего у медработников зарплаты стали только меньше.

«Есть случаи в Москве, когда убрали все надбавки, оставили только голый оклад. То есть формально эти выплаты были сделаны, но это было сделано цинично, что зарплата получилась еще меньше, чем была. Мы сейчас думаем, как с этим бороться. По закону они сделали правильно, но это же нечестно и несправедливо. Надбавки должны были идти сверху тех зарплат врачей, которые они получали всегда. А сейчас получается, что чиновники ищут ходы-выходы, скользкие пути, чтобы медработникам не заплатить», — заключила А.Васильева.