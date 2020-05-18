Z Архив новостей новости
5 3 6 1056
Эксклюзив Эха 21:26, 18 мая 2020

«Альянс врачей» заявляет о неоднозначной ситуации с выплатами медикам

Ситуация с выплатами медикам продолжает оставаться неоднозначной и единого понимания, где что происходит, пока нет. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель межрегионального профсоюза медицинских работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева, заявив, что завтра на сайте будет предоставлена карта, где будут обозначены проблемы по всем регионам.

«Ситуация очень разношерстная в стране, единого понимания нет: где-то выплачивают, а где-то не выплачивают, где-то чуть-чуть. Все по-разному, нет единой системы. Некий хаос. Сказать, что всем стопроцентно все выплатили, конечно, нельзя», — сказала она.

А.Васильева сообщила, что «Альянс врачей» завтра намерен представить на своем сайте карту, где будут обозначены проблемы с выплатами медикам. Профсоюз намерен следить за ситуацией онлайн в реальном времени, писать жалобы и отмечать регионы, откуда поступают жалобы.

По словам главы профсоюза, на данный момент все те, кто жаловался на невыплаты, «вчера и сегодня смогли получить деньги». «А в поликлиниках и стационарах, где больше молчали, эта проблема сохраняется. В основном это работники первичного звена — поликлиник, потому что в соответствии с постановлением, эти выплаты регулируются главными врачами. И кому, сколько, это определяет главный врач. Очень часто главные врачи обходят своих коллег — сотрудников, кто-то получает, а кто-то нет», — рассказала она.

По мнению А.Васильевой, главы медучреждений мухлюют с надбавками и правительственными выплатами врачам, в результате чего у медработников зарплаты стали только меньше.

«Есть случаи в Москве, когда убрали все надбавки, оставили только голый оклад. То есть формально эти выплаты были сделаны, но это было сделано цинично, что зарплата получилась еще меньше, чем была. Мы сейчас думаем, как с этим бороться. По закону они сделали правильно, но это же нечестно и несправедливо. Надбавки должны были идти сверху тех зарплат врачей, которые они получали всегда. А сейчас получается, что чиновники ищут ходы-выходы, скользкие пути, чтобы медработникам не заплатить», — заключила А.Васильева.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 мая Поздравить…

5 376 6 6706 13.05
Интервью Особое мнение

Гарри Каспаров гость: Гарри Каспаров 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета «Фонда защиты прав человека»

3263057

5 56 6 6311 17:08
#слушать 39:44 ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Новости

Всемирный русский собор, возглавляемый патриархом Кириллом, потребовал расследовать причины эпидемии коронавируса Представители организации обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет…

5 50 6 7097
Новости

СовФед: РФ выступит против проведения расследования в отношении Китая и Всемирной организации здравоохранения В Совете Федерации вступились за ВОЗ. Как заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, «сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством…

5 47 6 7720
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 258 6 43585 16.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Можем повторить? 16 мая 1990 года открылся 1-й Съезд народных депутатов РСФСР. Это важнейшее событие в истории России: на съезде в результате изменения государственного строя родилось новое, демократическое государство…

5 220 6 38000 14.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Марс американцы будут осваивать уже без нас Россия и Путин оказались настолько токсичными, что любой примирительный жест в сторону России вызывал резкое и единодушное противостояние демократов и республиканцев Сената и Конгресса, и грозило Трампу серьёзными неприятностями…

5 90 6 15480 15.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 41 6 7379 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…

5 122 6 23261 14.05
Новости

Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста в Нидерландах двух российских брендов водки – «Столичная» и «Московская» Они могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре…

5 26 6 5230
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про нацидею, против Путина. (Перемен, мы ждем перемен!!) Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего…

5 49 6 9884 15.05
Новости

Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты Отметим, что в минувший четверг медики устроили сход в Гудермесе, однако через два дня отказались от претензий и принесли свои извинения…

5 31 6 6732
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 165 6 36129 16.05
Блоги

Сергей Ерженков журналист

О статистике ковида И в этом случае нельзя привычно махнуть рукой на русскую бюрократию — дескать, это она такая нерасторопная и медлила с внесением ковида в перечень заболеваний. Это ВОЗ добавила код для учета пациента с ковидом только 20 апреля…

5 183 6 39730 09:27
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Недетское шоу Почему, когда вам известно, что там за дверью спит не террорист, а простая семья с ребенком, вы ведёте себя, как зверьё?! Ребенок — это что, пустяк?..

5 29 6 7301 13.05
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Америка борется с коронавирусом, Путин борется с Америкой Видать, в детстве в войнушку не наигрался — все грезит новым переделом мира. Вот только его «новое оружие» (даже если это не новые мультики) от коронавируса точно не защищает…

5 207 6 51917 17.05

Популярное за неделю

Новости

Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты Глава Чечни назвал их провокаторами и сказал, что в регионе есть необходимые запасы оборудования, костюмов, масок…

5 36 6 12499
Интервью Разбор полета

Михаил Фаворов гость: Михаил Фаворов профессор , один из крупнейших современных эпидемиологов

А болеть-то все будут. У нас ни у кого нет антител, ребята. Вы дома сидите не потому, что вы думаете, что вы не будете болеть, а просто для того, чтобы не завалить своими телами тяжелых форм больницы…

5 84 6 142615 11.05
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 45 6 42449 12.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Шаг к концу Очередная «великая победа» российского начальства над народом (пока удалось откупиться малой ценой) привела к ослаблению страны…

5 177 6 355682 13.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Страной управляют люди, которые не знают, сколько стоит хлеб Они деньги достают в «тумбочке»: нефтяной, газовой, золотовалютной, какой-то другой. Для них источник денег – это не производство, не труд людей, а «тумбочка»...

5 114 6 198104 14.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8530991
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4489412

Сегодня в эфире