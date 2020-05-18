Антон Долин: Мишель Пикколи – один из самых легендарных персонажей европейского кино и театра XX века

Во Франции в возрасте 94 лет умер звезда кинематографа Мишель Пикколи. Это – один из самых легендарных персонажей европейского кино и театра 20 века. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

«Мишель Пикколи — великолепный французский артист, один из самых легендарных персонажей европейского кинематографа и театра ХХ века. Я думаю, что с его смертью Европа потеряла один из важных культурных символов», — сказал он.

А.Долин напомнил, что Мишель Пикколи успел сняться у Жана Ренуара в фильме «Французский канкан». С 1956 года Мишель Пикколи снимался у Луиса Бунюэля. Пикколи снимался и у Жана-Люка Годара. «Его карьера началась в 1951 году и длилась до 21 века. Он был воплощением кинематографа», — отметил он.

За свою карьеру он снялся в более чем 220 художественных и телевизионных фильмах. Более десятка картин с его участием считаются классикой французского и мирового кино. Пикколи — обладатель наград лучшему актеру Каннского и Берлинского кинофестивалей, нескольких «Сезаров» и ряда других призов за лучшие мужские роли.