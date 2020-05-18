Полиция задержала мужчину, который стрелял с балкона своей квартиры на юго-востоке Москвы

Для этого одному из сотрудников органов внутренних дел пришлось залезть в квартиру через окно, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее неизвестный открыл стрельбу на улице Малышева из оружия, похожего на автомат Калашникова. О жертвах или пострадавших не сообщалось.