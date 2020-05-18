Система назначения материнского капитала начала работать в автоматическом режиме, рассказал в эфире телеканала НТВ глава пенсионного фонда Максим Топилин. Тем, у кого дети родились после 15 апреля этого года, Пенсионный фонд назначает материнский капитал в течение 15-ти дней, а в следующем году эти сроки сократятся, сообщил Максим Топилин.