Это четверть от общего числа зараженных, — сообщил в губернатор Александр Беглов. По последним данным, в северной столице выявлено почти 11 тысяч случаев COVID-19. По этому показателю Петербург занимает третье место среди российских регионов. 90 человек умерли.
По словам Беглова, боле чем у 13 тысяч пациентов была диагностирована внебольничная пневмония.
Число заразившихся медработинков в Санкт-Петербурге достигло двух с половиной тысяч
Это четверть от общего числа зараженных, — сообщил в губернатор Александр Беглов. По последним данным, в северной столице выявлено почти 11 тысяч случаев COVID-19. По этому показателю Петербург занимает третье место среди российских регионов. 90 человек умерли.