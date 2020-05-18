Число заразившихся медработинков в Санкт-Петербурге достигло двух с половиной тысяч

Это четверть от общего числа зараженных, — сообщил в губернатор Александр Беглов. По последним данным, в северной столице выявлено почти 11 тысяч случаев COVID-19. По этому показателю Петербург занимает третье место среди российских регионов. 90 человек умерли.

По словам Беглова, боле чем у 13 тысяч пациентов была диагностирована внебольничная пневмония.