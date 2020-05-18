Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса

Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе видеоконференции на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. По его словам, в России на сегодняшний день производится более 20 тест-систем, разрабатываются лекарственные препараты полного цикла, которые уже доступны для клинической практики.

Министр также рассказал, что в России ежедневно проводится более 150 тысяч тестов на коронавирус. Для оказания помощи пациентам с COVID-19 оперативно проведена переподготовка почти полутора миллионов специалистов. Развернуты более 130 тысяч специализированных медицинских коек, в том числе с реанимационной защитой.

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано свыше 290 тысяч случаев заражения. Более 2700 человек умерли.