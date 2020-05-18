На столичный регион обрушился штормовой ветер

Его порывы достигают 25 метров в секунду. В мэрии сообщили, что коммунальным службам нужно быть готовыми к аварийным ситуациям. Между тем, в интернете уже появляются фотографии из разных районов с поваленными деревьями, в том числе, вырванными с корнями. По прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в Москве ожидается ниже нормы, возможен снег.