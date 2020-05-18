Глава Роснано Анатолий Чубайс может вскоре получить еще одну должность

Его кандидатура внесена на рассмотрение совета директоров акционерной финансовой корпорации «Система». Об этом говорится на сайте компании. Бывший вице-премьер и экс-глава РАО ЕЭС стал одним из 12 претендентов на место. Вопрос о назначении рассмотрит общее собрание акционеров 27 июня.