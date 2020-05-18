В Турции вновь введен комендантский час из-за эпидемии коронавируса

Он будет действовать с 23 по 26 мая, на период празднования окончания Рамадана. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Во всех провинциях будет введен запрет на выход из дома, в 15 продлевается запрет на въезд и выезд.