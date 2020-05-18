В Свердловской области продлили ограничения, введенные из-за коронавируса

Обязательная изоляция для жителей старше 65 лет и масочный режим сохранятся до 25 мая. Продлен также запрет на работу ряда предприятий. Таким образом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил свой прежний указ о частичном снятии ограничений, который должен был действовать с завтрашнего дня. На данный момент послабления затронут только медицинские организации, которые смогут возобновить плановый прием.

Причиной стало массовое заражение коронавирусом сотрудников склада компании «Красное и Белое», владеющей сетью одноименных алкомаркетов. Там инфекцию выявили у 136 человек.