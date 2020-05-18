Снесенный в декабре прошлого года киноцентр «Соловей» на Красной Пресне оказался самым посещаемым в России

Это следует из ежегодного исследования Фонда кино «Российская киноиндустрия».

За прошлый год киноцентр собрал рекордные 0,7 процента от совокупной посещаемости российских кинотеатров. На втором месте с долей в полпроцента кинотеатр сети Каро Фильм в московском торговом центре «Авиапарк».



«Соловей» также находился на втором месте среди всех российских кинотеатров по совокупным кассовым сборам за 11 месяцев прошлого года. При этом год работы завершился для него на месяц раньше конкурентов – он закрылся 2 декабря и уже спустя два дня начался снос здания.