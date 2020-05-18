Суд отказался заменять часть неотбытого наказания фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу на более мягкое

Суд Костромской области отказался заменять часть неотбытого наказания фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу на более мягкое. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат Станислав Рыбчинский. По его словам, колония не возражала, но прокуратура была против. У Беглеца было неснятое взыскание в СИЗО. Защита намерена обжаловать это решение. По словам адвоката, Беглец жаловался на давление в колонии, его заставляли подписывать бумаги, чтобы быстрее отправить его в колонию-поселение, в противном случае на него обещали «повесить» взыскание.

Ранее кассационный суд в Москве смягчил наказание Беглецу, который получил два года колонии по делу о применении силы к сотруднику Росгвардии на митинге 27 июля, заменив колонию общего режима на колонию-поселение.