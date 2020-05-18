Неизвестный устроил стрельбу с балкона жилого дома на юго-востоке Москвы

Инцидент произошел на улице Малышева в районе Тестильщики, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, оружие похоже на автомат Калашникова.

Сведений о жертвах или раненых пока не поступало. В дом уже вошел СОБР.