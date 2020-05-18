Премьер Михаил Мишустин дал один день на решение проблемы с выплатами российским врачам надбавок за работу с COVID-пациентами. Замечания, высказанные президентом надо устранить до 19 мая, — подчеркнул глава правительства, отметив, что это абсолютный приоритет как для федеральных, так и для региональных властей.

Ситуация с выплатами медикам продолжает оставаться неоднозначной и единого понимания, где что происходит, пока нет, — сказала «Эху Москвы» председатель межрегионального профсоюза медицинских работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Васильева сообщила, что «Альянс врачей» завтра намерен представить на своем сайте карту, где будут обозначены проблемы с выплатами медикам. Профсоюз намерен следить за ситуацией онлайн в реальном времени, писать жалобы и отмечать регионы, откуда поступают жалобы.