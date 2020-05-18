Российская нефть подорожала

Впервые с середины марта стоимость марки Юралз в северо-западной Европе превысила 30 долларов за баррель. Как отмечает агентство Аргус-медиа, нефтяные котировки растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками. Кроме того, ослабление карантинных мер во многих странах дает надежду на восстановление спроса.

Цены на нефть марки Brent сегодня впервые с начала апреля превысили 35 долларов за баррель. WТI подорожала до 32,5.