Франция и Германия предложили создать фонд для восстановления европейской экономики от последствий пандемии коронавируса. Его общий объем составит 500 миллиардов евро, — об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов наиболее затронутых COVID-19.