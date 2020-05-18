Новая вспышка коронавируса на северо-востоке Китая

В провинциях Цзилинь и Ляонин на карантине оказались 108 миллионов человек, — передает агентство Bloomberg. Что стало причиной новой вспышки, неизвестно. Чиновники из сферы здравоохранения предполагают, что вирус могли занести люди, вернувшиеся из России — одна из проблемных провинций граничит с Приморьем.

По последним данным, в двух провинциях зафиксировано около 40 новых случаев заражения COVID-19.