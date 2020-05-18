Медики в пяти российских регионах начали получать обещанные финансовые надбавки от государства

Дополнительные выплаты точно происходят в Саратове, Перми, в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, — сообщила интернет-изданию МБХ-Медиа председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она отметила, что это неполный список. Сообщения из разных регионов продолжают поступать.

Сегодня глава правительства Михаил Мишустин распорядился до завтрашнего дня устранить проблемы с выплатами надбавок за работу с коронавирусными пациентами. До этого врачи из разных регионов жаловались, что не получают обещанных президентом денег.